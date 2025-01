Inter Women, Piovani: “Grande gruppo, cercheremo di dare soddisfazioni”

"Sono davvero felice, soprattutto per chi gioca un po' meno. Polli è entrata e ha fatto gol, Schough ha fatto assist. C'è empatia nel gruppo, vogliamo crescere e cercheremo di dare soddisfazioni alla nostra società, so che ci tiene molto. Ma anche per i tifosi"

"La partita non si presenta, dobbiamo prepararla bene. La Juve è prima in classifica, forte in tutti i reparti, non ha ancora perso, ha pareggiato due volte, una contro di noi e l'altra col Sassuolo. Con le nostre armi, cercheremo di controbattere le loro qualità. Ho detto alle ragazze che a me serve vedere la prestazione, se il risultato poi non arriva non mi interessa. Se viene quello, è più gratificante"