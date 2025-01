"La differenza sta solo nei gol, quelli che ha fatto la Juve e non abbiamo fatto noi. Abbiamo avuto forse più occasioni di loro però avevamo le polveri bagnate. Ci siamo arrivati lì (in zona gol, ndr), ci siamo arrivate bene, però purtroppo usciamo sconfitti immeritatamente. Il nostro cammino non si interrompe, bisogna continuare un percorso di 5 mesi. Bellissimo quello che stiamo facendo. Dispiace per la sconfitta e per le ragazze perché le ho viste molto abbattute ma una cosa del genere è già successa a Firenze e non siamo pronti a ripartire".