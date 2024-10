Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter femminile, ai microfoni di Inter TV ha commentato il pareggio per 0-0 contro la Juventus : "Abbiamo accettato il gioco della Juventus, siamo andati in uno contro uno, prestazione di grande coraggio. Ottimo risultato, contro una squadra che le aveva vinte tutte: interrompiamo un po' il percorso della Juventus, noi continuiamo sul nostro che credo sia molto importante.

Le ragazze hanno accettato il lavoro proposto da me e dallo staff, il lavoro porta ai risultati. Le ragazze stanno facendo molto bene sotto tutti i punti di vista, poi è normale che in questo momento qualcuna stia giocando un po' meno. Le stiamo alternando, rispetto alla scorsa settimana ho cambiato 5 ragazze, vuol dire che stiamo tenendo tutte sulle spine e loro ci stanno dando grandi soddisfazioni. La Fiorentina? Ottima squadra, sta facendo davvero bene. In questa settimana ci sarà la sosta per le Nazionali, quando rientreranno tutte cominceremo a prepararla bene. Lavoreremo a 360° come facciamo sempre, senza tralasciare niente".