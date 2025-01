Importantissima vittoria dell'Inter Under 17 guidata da Samir Handanovič che, imponendosi con un netto 4-0 sull'Hellas Verona al Konami Youth Development Centre, ha scavalcato Milan e Udinese, fermate rispettivamente sul 3-3 al Centro Sportivo 'Giovanni Arvedi' dalla Cremonese (Tiziano Ditanto, Paolo Bighetti e Lionel Scocco per i grigiorossi, Andrea Cullotta e doppietta di Riccardo Pinessi per i rossoneri) e sull'1-1 al Comunale 'Paderno' dal Monza (Mattia Vergani per i brianzoli, Marco Vettor per i friulani) negli anticipi di sabato, portandosi al comando del girone B con 37 punti al termine della 16ª giornata.