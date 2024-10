Dal sogno all'incubo nel giro di pochi secondi, il tempo di un "crac" al ginocchio. Andrea Adorante, attaccante classe 2000 attualmente in forza alla Juve Stabia in Serie B, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha raccontato i suoi trascorsi nel settore giovanile dell'Inter e l'esordio solamente sfiorato in prima squadra: "La chiamata di Spalletti in Europa League contro il Rapid Vienna? Dovevo andare in panchina anche quella dopo contro l'Eintracht Francoforte, ma mi ruppi il ginocchio la settimana prima. Molte volte Spalletti mi chiamava per allenarmi in prima squadra, facevo le rifiniture con loro. Lui guardava molto alla Primavera".