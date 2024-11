Arrivano, a Fcinter1908, aggiornamenti sulla situazione di De Pieri, uscito in barella e trasportato in ospedale per accertamenti

L'Inter Primavera di Zanchetta ha travolto l'Arsenal in Youth League. Un 4-1 senza storia per i nerazzurri, a punteggio pieno nella Champions League giovanile. Ma ci sono stati momenti di grande apprensione per Giacomo De Pieri, uscito dopo un fallaccio di Maldini Kacurri, difensore dell'Arsenal poi espulso. Un colpo dietro la testa che ha costretto De Pieri ad andare via dal campo in ambulanza per accertamenti.