L'attaccante della Primavera è stato immortalato in compagnia di Bobo Vieri: lo scatto con i due protagonisti

Il bomber del passato e quello del futuro. Christian Vieri e Matteo Lavelli. Sabato sera è andato in scena un incontro tra Bobo, nella top ten dei marcatori della storia dell’Inter con 123 gol, e la stellina classe 2006 della Primavera nerazzurra di Zanchetta.

Dopo aver segnato 20 gol nella passata stagione, il ‘Pocho’ - soprannome per l’assonanza con Lavezzi’ si sta confermando anche in Primavera, sempre con Zanchetta in panchina, con 4 reti finora tra campionato e Youth League.Numeri importanti che lo elevano a pilastro della formazione giovanile nerazzurra.