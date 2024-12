Sesta e ultima giornata della prima fase di Youth League: l'Inter di Zanchetta, prima a punteggio pieno e già qualificata per i sedicesimi di finale, affronta il Bayer Leverkusen. Tantissime assenze per il tecnico nerazzurro, che si presenta in Germania con numerose novità sia nella lista dei convocati che in quelle che potrebbero essere le scelte di formazione: prima volta in Europa per il portiere Farronato (classe 2008) e l'attaccante Vanzulli (classe 2006), verso una maglia da titolare il finlandese Kangasniemi.