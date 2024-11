Max Porter, allenatore dell'Arsenal U19, ha commentato a fine partita la pesante sconfitta per 4-1 rimediata contro l'Inter in Youth League: "Sono davvero in conflitto. Ci sono tanti elementi della nostra prestazione che sono stati molto, molto buoni, tuttavia, l'Inter è stata una macchina spietata. Quello che intendo dire è che hanno avuto 11 tiri e 9-10 di questi sono andati verso la porta. Si assicurano di lavorare sul portiere. Ho la sensazione che abbiamo iniziato la partita in modo troppo esitante. Abbiamo detto ai ragazzi che rispettiamo ogni avversario ma non li temiamo, e ho la sensazione che avessimo qualche dubbio sul nostro gioco.