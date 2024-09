“Sinceramente non credevo di vedere dopo 4 giornate un Napoli così in alto, soprattutto dopo la sconfitta con il Verona, però conoscendo Antonio Conte e la sua metodologia di lavoro soprattutto per come imposta la preparazione immaginavo che ci sarebbe stato qualche problema sui carichi nella fase iniziale della stagione. Il Napoli può fare un campionato da vertice, lo scudetto? Non bisogna affrettarsi nei giudizi. Aspettiamo, i campionati non si vincono nelle prime 5 giornate, ma il Napoli sono sicuro che farà più che bene”.