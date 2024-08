Sono le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa che anticipa la sfida contro i rossoneri. L'allenatore laziale, poi, sottolinea come "le sconfitte ci devono far male, in tre tempi giocati su quattro abbiamo preso gol all'inizio e dobbiamo partire sparati per essere subito in partita" mentre parlando dei singoli ha ammesso di valutare l'impiego di Nuno Tavares e Castrovilli perché "i ragazzi stanno crescendo, ci sono i presupposti per fare non tutti i 90 minuti ma uno spezzone".