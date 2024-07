"Sono molto concentrato sulla Copa América e lascio la questione nelle mani dei miei agenti. Certo, ho letto alcune cose e sono felice di sapere che club con tanta storia potrebbero seguirmi, ma la verità è che parlerò di questo tema con i miei agenti dopo la Copa América. Ho molti obiettivi. Voglio giocare uno o due Mondiali e voglio continuare a lottare per titoli importanti in Europa". Dal ritiro del Brasile, impegnato in Coppa America, Bremer in una intervista al quotidiano spagnolo As parla del suo futuro e della Juventus.