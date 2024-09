“Non mi immagino che Conte molli qualcosa, il suo obiettivo è vincere, sempre. La Coppa Italia deve diventare un obiettivo per il Napoli, è una competizione che serve per crescere e per far crescere la mentalità. La gara secca aiuta tantissimo a crescere, il Napoli deve sfruttare questa coppa. Il campionato resta l’obiettivo primario del Napoli, bisogna tornare nelle prime quattro. Coppa Italia? Nessuna squadra farà paura al Napoli, il Palermo e la Lazio sono alla portata del Napoli, ma poi arriveranno squadre più forti.