Il Napoli può dare tanto in campo. Metto il Napoli dal terzo posto in su, ma magari Conte non è abituato ai terzi posti. Juventus-Napoli? Sono due squadre che hanno cambiato la guida tecnica, ma la Juventus ad Empoli s’è allenata e non ha giocato. Sono due squadre che devono ancora conoscersi, sono due cantieri, ma hanno una direzione netta e giusta nella quale crede l’allenatore, i giocatori e la dirigenza. Sono due curve felici, son due popoli che accettano anche di vedere la polvere del cantiere e credono alla fine dei lavori.