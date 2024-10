Quarto pareggio di fila per i bianconeri in campionato: i bianconeri finiscono in dieci per l'espulsione per doppio giallo di Conceicao

Dopo il pareggio della formazione sarda, i bianconeri sono rimasti in dieci per un doppio giallo a Conceicao. Il ragazzo, che si era messo in mostra durante la sua prima gara da titolare, per la sua velocità ficcante, si è infilato in area ed è caduto in un contrasto con Obert. Per l'arbitro ha simulato. Il giallo che ne deriva era il secondo della partita: espulsione per il portoghese. Negli otto minuti di recupero che sono seguiti la squadra ospite ha provato anche il tiro da fuori ancora con Marin, la palla si è alzata alta sulla traversa. Al 95esimo altra occasione per la squadra di Nicola: palo di Obert. La squadra bianconera ha tentato l'assalto finale con un cross di Fagioli sul quale è riuscito ad arrivare Mckennie. Ed è finita così con il quarto pareggio di fila per la squadra di Thiago Motta in Serie A, il primo con un gol subito.