“Con l’avvento di Conte e le conferme dei big del Napoli ho detto che la gara di Verona avrebbe rappresentato la svolta. Non mi meraviglia nulla, Conte è un allenatore pragmatico, ci sono state partite degli anni scorsi con Spalletti dove il Napoli giocava un bel calcio, ma quello di Conte è un calcio molto più equilibrato, forse meno bello da vedere, ma per Conte esiste solo il risultato, il resto è aria fritta. Quando i giocatori hanno qualità vedi anche il bel gioco perchè la giocata del singolo va a capitalizzare la qualità anche di altri calciatori del settore. Il Napoli ha giocatori devastanti nell’uno contro uno e fanno sì che la giocata del singolo vada enfatizzata dal pubblico. Io amo l’equilibrio, non amo l’estetica. Il calcio è un’azienda dove il risultato è sopra tutto. Non esiste un tifoso che va allo stadio ed è felice perchè la sua squadra ha giocato bene, ma ha perso”.