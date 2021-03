Cobolli Gigli: “Addio Marotta più grande errore di Agnelli. CR7 flop. Scudetto…”

Le dichiarazioni dell'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli sui bianconeri dopo l'eliminazione in Champions League

"In pieno stile Juve, ammesso che esista ancora uno stile Juve, devono tutti rimboccarsi le maniche e prendere delle decisioni immediate che puntino alla continuità, con la conferma di Pirlo anche in un momento delicato e negativo. Il problema è che, secondo me, il presidente Agnelli non è circondato da persone con capacità professionali a livello di un club importante come quello bianconero. Ora che le probabilità di vincere lo scudetto sono quasi nulle, è arrivato il momento di programmare senza ingaggi mostruosi o spese folli per i cartellini. Devono lavorare sui giocatori che ci sono già in rosa, dare continuità al cambio generazionale e prendere ad esempio realtà come l'Atalanta, dove con un quarto del fatturato, funziona tutto alla perfezione, compresa la società e soprattutto la gestione dei bilanci".