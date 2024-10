Ha lasciato i sogni ai tifosi e ha tenuto i suoi uomini con i piedi per terra. Dopo la vittoria del Napoli contro il Monza, Antonio Conte ha voluto esprimere con estrema chiarezza il suo pensiero su un possibile scudetto azzurro ed ha spiegato che il fatto di non avere le coppe porta con sé dei pro e dei contro. «La verità è che c'è un aspetto positivo del non avere le Coppe, preparare le partite una alla settimana, ma c'è un lato negativo. La rosa non è attrezzata come quella delle squadre che giocano in Europa», il senso delle parole del tecnico pugliese.