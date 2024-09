Un problema di tutti, purtroppo.

«Infatti: non lo dico sul piano personale ma per tutti gli allenatori. Anche i club lo devono capire: Così diventa tutto molto difficile. Oggi non avevamo nessun centrocampista in panchina. Oggi abbiamo dovuto fare una preghiera e sperare che non accadesse nulla. E questo non va bene. Visto che tutti sono attenti a cambiare i format e le regole spero che questa regola venga cambiata. Una regola assurda. Romelu è entrato con due allenamenti, lo stesso Neres è arrivato da pochissimo. Cercheremo di sfruttare con loro due questa sosta, ma ad esempio McTominay e Gilmour partiranno subito con la nazionale scozzese».