De Rossi: “Inter la favorita. Noi cerchiamo di migliorarci, la Juve ha fatto uno squadrone…”

Così Daniele De Rossi a DAZN parlando di Soulé, arrivato in estate dalla Juventus. Poi un passaggio su Pellegrini, definito "un capitano vero" e su Dovbyk inquadrato come uno "degli artefici della grande stagione del Girona dello scorso anno". "Noi quest'anno siamo una squadra più tecnica - ha aggiunto - Perdiamo la palla con meno facilità e quando succede è nei metri finali del campo, non in in costruzione. Abbiamo grande gamba, questo ti permette di essere più dominante, poi non fai due più due e esce sempre quattro nel calcio". Parlando delle competitor ha concluso: "Noi stiamo lavorando per migliorarci ma Milan e Juve hanno fatto uno squadrone, la Lazio ha costruito una squadra logica. L'inter è la favorita, mentre l'Atalanta è ormai una realtà internazionale a tutti gli effetti".