Sky – Roma, infortunio Dybala: “Confermata lesione, i tempi di recupero”

Si resta in attesa degli ultimissimi esami per PauloDybala. Come riportato da Sky Sport, l'ecografia di oggi ha confermato la lesione al quadricipite femorale. La risonanza delle prossime ore indicherà il grado.