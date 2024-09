Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per commentare le mosse di mercato del club

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per commentare le mosse di mercato del club viola. Il dirigente ha parlato anche della trattativa che ha portato a Firenze Albert Gudmundsson, inseguito anche dall'Inter. Ecco le sue parole:

Quale la trattativa più difficile? Un colpo sfumato?

"La più difficile, ma per i tempi, è Gudmundsson: comincia a gennaio e finisce un mese dopo l'inizio del mercato. Le operazioni nel calcio sono stranissime, una settimana prima non esistono e quella dopo ci sono. Se devo dire un giocatore che volevamo ma per il quale, per tempistiche, non c'erano le condizioni è Vitor Roque. Forse poteva riaprirsi...".