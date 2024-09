"Non è mai stato così lontano dal centro del villaggio. Juve-Roma di questa sera avrebbe potuto essere la sua partita, vissuta su una delle due sponde. Invece la Juve lo ha escluso subito dal nuovo progetto tecnico, senza proporgli un rinnovo, come ha fatto sapere Federico, appena sbarcato a Liverpool, e la Roma ha accarezzato l’idea, senza troppa passione, prima di pensare ad altro. E così Chiesa è volato in Inghilterra, nella terra in cui ha dato la miglior versione di sé, nelle partite di Euro ’21, a Wembley, finale compresa. Imprendibile per i sudditi di Re Carlo e, più in generale, miglior giocatore di movimento della rassegna continentale. Miglior giocatore italiano, all’epoca, come poco più tardi avrebbe annunciato il nuovo ct, Luciano Spalletti: