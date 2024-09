Graziani: “Napoli scudetto? Perché no? Se non arriva primo, arriva secondo. Conte bravissimo”

“Napoli da scudetto? Perchè no?! Deve fare risultati e fin qui li sta facendo al di là del passo falso di Verona. A Torino non ha creato tantissimo, ma ai punti avrebbe vinto il Napoli. Se il Napoli non arriva primo arriva secondo, ha un allenatore bravissimo, la società sta facendo il suo. Forse se gli manca Lukaku può perdere qualcosa perchè deve cambiare modo di giocare. Vedremo spesso Conte cambiare modulo perchè non è un integralista. Juventus? La squadra non aiuta Vlahovic, lì se ci metti Lewandowski o Benzema fanno fatica comunque. Osimhen non farebbe fatica perchè è uno che fa reparto da solo, è tra gli attaccanti più forti del mondo. Lukaku è la soluzione migliore per sostituire Osimhen perchè, più o meno, giocano alla stessa maniera”.