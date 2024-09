Tutto come previsto. Il cda della Juventus ha approvato il progetto di bilancio 2023-24: perdita di 199,2 milioni. Di conseguenza, il deficit aggregato delle ultime cinque stagioni sfiora i 900 milioni: per l’esattezza 881. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Nell’annata scorsa ha pesato, soprattutto, l’assenza del club bianconero dalle coppe europee, dopo la squalifica dell’Uefa per irregolarità contabili. I ricavi, al netto del player trading, sono crollati dai 437 milioni del 2022-23 a 360 milioni. E anche i proventi dal calciomercato sono scesi da 70 a 34 milioni. Impatto negativo anche per l’accantonamento degli oneri relativi all’esonero di Allegri (17 milioni accantonati), per l'indennizzo a Ronaldo (10 più interessi) e per le svalutazioni di alcuni giocatori.