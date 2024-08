Juventus, Motta non convoca Chiesa contro il Brest: è sul mercato

Federico Chiesa non rientra nei piani di Thiago Motta ed è sul mercato: non è convocato per l'amichevole contro il Brest

Alessandro Cosattini Redattore 3 agosto 2024 (modifica il 3 agosto 2024 | 10:33)

Federico Chiesa non rientra nei piani di Thiago Motta ed è sul mercato. Ulteriore conferma arriva dai convocati della Juventus per l'amichevole contro il Brest: l'esterno, accostato anche all'Inter, non è inserito nell'elenco.

Chiesa resta in uscita, ma la Juve per ora non ha ancora ricevuto offerte ufficiali per lui. Da segnalare anche l'assenza di Djaló, arrivato a gennaio e già sul mercato: anche lui può lasciare i bianconeri, ma in prestito.