Per la Juventus - riporta Tuttosport - un importante colpo in prospettiva: battute Inter, Milan e soprattutto Roma

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe messo a segno un importante colpo in prospettiva: "La Juve, infatti, si è accaparrata il miglior Under 14 italiano, l’attaccante Giuseppe Pipitò, prelevato dal Palermo dove giocava, e spesso faceva la differenza, contro avversari di due anni più grandi. Il nuovo responsabile del Settore Giovanile juventino ha battuto la concorrenza di Milan, Inter e soprattutto Roma, dove Bruno Conti avrebbe fatto carte false per accaparrarsi il fantasista classe 2010. Il gioiellino palermitano invece mercoledì sera ha firmato con la Juve alla Continassa", si legge su Tuttosport.

Occhi sull'ex Inter Ciardi

Sempre Tuttosport aggiunge un nuovo nome sempre in orbita Juve: "Ora Sbravati progetta il prossimo colpo: riportare in Italia il trequartista mancino Alessandro Ciardi, che un paio d’anni fa aveva lasciato l’Inter per il Salisburgo. Nel classe 2007 è subentrata un po’ di nostalgia e la Juve si è messa al lavoro per cercare un’intesa con la società austriaca, anche in virtù degli ottimi rapporti che un anno fa avevano facilitato l’approdo al Salisburgo di Nicolò Turco"