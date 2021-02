Juve, Paratici: “Contenti di Pirlo, sta facendo molto bene. Ginocchio Dybala? Il responso…”

Le parole ai microfoni di DAZN del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici sulla sfida contro il Verona, Pirlo e Dybala

"Giochiamo partita per partita. Le insidie ci sono per tutti e in ogni gara. Cerchiamo di affrontarla nel migliore dei modi, con grande concentrazione e convinzione per fare una buona prestazione. Emergenza per Pirlo? Credo che sia un inedito perché è il suo primo anno. È sempre molto tranquillo e dà all'ambiente molta tranquillità ed energia. Sta facendo molto bene e siamo molto contenti. Dybala? Non ha fatto il controllo solo a Barcellona ma è stato visto anche da uno specialista a Innsbruck, dove si sta facendo curare. Il responso è stato meno negativo del previsto, anzi abbastanza positivo. Vediamo nei prossimi giorni come procederà".