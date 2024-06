"Gli amministratori bianconeri avevano già previsto per questa stagione una perdita superiore a quella del 2022-23 (-124 milioni), nonostante l’avviata riduzione dei costi sportivi. Nel frattempo, sono sopraggiunti due fatti non preventivati che peggiorano il conto economico. Prima il lodo arbitrale favorevole a Ronaldo per il caso della manovra stipendi al tempo del Covid: provvedimento esecutivo e pagamento già effettuato da parte della Juventus per circa 10 milioni. Un onere, questo, che ricade nel bilancio 2023-24, indipendentemente da come andrà il ricorso presentato dal club bianconero al Tribunale di Torino, il cui esito si conoscerà tra 12-18 mesi.