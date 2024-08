"Sì, Dusan ha fatto una grandissima partita, tanto con e senza palla, è un giocatore importante per noi, che ha bisogno sicuramente della squadra, in una cosa posizione come quella di oggi che dovevamo sfruttare bene. Kenan anche con caratteristiche importanti per giocare in quella posizione, insieme a Samu ha la possibilità di stare aperto dentro il campo e alimentare il nostro attaccante come hanno fatto. Sono contento per loro, hanno fatto un'ottima partita, adesso continuiamo. Oggi ha giocato lì, ma con la sua qualità può giocare in diversi ruoli, dipenderà da come sta lui, dalla squadra che andremo ad affrontare sicuramente".