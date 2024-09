L'allenatore della Juventus, Thiago Motta, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro l'Empoli

L'allenatore della Juventus, Thiago Motta, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro l'Empoli. Ecco le sue dichiarazioni ai giornalisti presenti:

Come gestisce il gruppo tra campionato e Champions?

"Niente, ci si allena, ci si prepara, si gioca, si recupera chi ha giocato. Poi di partita in partita affrontarle come sempre, con massimo impegno e concentrati per fare bene il nostro lavoro".