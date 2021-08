Marchetti: “Ronaldo via dalla Juve? Tutto può succedere. L’agente…”

Le considerazioni dell'esperto di mercato a proposito del futuro dell'attaccante portoghese

"Ronaldo può andare via a due settimane dalla chiusura del mercato? Sì può muovere tutto, ma dipende dalle cifre economiche. La Juventus non può cedere un giocatore come lui senza un adeguato compenso, perché non è un esubero qualsiasi". Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, commenta così in diretta nell'editoriale su TMW Radio le voci sul possibile addio di CR7: