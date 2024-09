“Se il Napoli ripete il campionato scorso sarebbe un fallimento, la squadra è di buon livello e la botta dell’anno scorso s’è sentita. Lukaku è un giocatore importante perchè l’allenatore è Conte, non a caso l’anno scorso il belga non ha fatto un campionato eccezionale. Sono certo che Lukaku tornerà quello dei tempi dell’Inter con Conte in panchina. Cagliari? Ha fatto un buon pareggio con la Roma anche se i rossoblù avrebbero dovuto provare a vincere con una Roma di quel tipo. La Juventus ha un po’ sottovalutato la gara con la Roma facendo giocare tanti giovani, ma serviva gente di spessore”.