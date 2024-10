Nel weekend riprende il campionato, con l'Inter impegnata domenica sera nel big match dell'Olimpico contro la Roma di Juric. Come scrive Il Messaggero, " l'Inter rappresenta per Juric una vera e propria bestia nera . Dopo il Milan, è la seconda squadra che ha affrontato più volte nella sua carriera da allenatore. Il bilancio? Una sola vittoria ottenuta nel lontano 2017. In quel caso si trovava sulla panchina del Genoa. Negli altri incontri sono arrivati due pareggi e 11 sconfitte. Ma non è l'unico tabù che ha voglia di sfatare. Infatti, i precedenti con Inzaghi pendono quasi tutti a favore di Simone.

Si sono affrontati in 14 occasioni e solamente una volta ha ottenuto i tre punti. L'unico successo risale al dicembre 2020. Juric sulla panchina del Verona vinse 2-1 contro la Lazio. Un trend negativo che ha bisogno di una sterzata. Inoltre, la Roma non batte l'Inter in casa dal 2016. Ivan Juric è convinto che la sua Roma è in crescita e che avrebbe meritato 9 punti invece di 7 - nelle sue prime tre partite sulla panchina giallorossa. Non ha quindi intenzione di stravolgere le sue idee. La notizia più importante è il ritorno di Dybala. Ieri Paulo si è allenato con il resto della squadra ed è pronto a tornare dal 1'. Non parte titolare dal 26 settembre. Martedì aveva aumentato i carichi di lavoro e ora che si è messo alle spalle il problema al flessore è nuovamente arruolabile.