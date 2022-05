Repubblica – Ansia Milan, pensiero scudetto e sullo sfondo tre casi

Il quotidiano parla del momento dei rossoneri che devono fare due 4 punti nelle ultime due giornate per sottrarre all'Inter il titolo

Al momento in casa Milanci sono tre casi anche se tutti sono concentrati sul finale di stagione. Ai rossoneri servono 4 punti in due gare per vincere lo scudetto e Maldini e i dirigenti vogliono che la squadra pensi solo a quello. Ma sullo sfondo ci sono le questioni societarie, il destino di Ibra e pure quello di Leao. È quanto scrive Currò sul quotidiano La Repubblica. "L’asta Investcorp-Red Bird Capital, col fondo arabo contrariato con la proprietà (il fondo americano Elliott) e pronto alla rinuncia se il prezzo di vendita dovesse salire oltre 1-1.2 miliardi di euro, dopo l’ingresso sulla scena della società Usa Red Bird Capital. Il complicato rinnovo del contratto di Leao. Il dilemma di Ibrahimovic: ritiro oppure un’estrema stagione da jolly. Per il Milan i tre casi extracalcistici passano in secondo piano", si legge nell'articolo.