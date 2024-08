Triplice fischio all'Olimpico. Paulo Fonseca nell'analisi ai microfoni di DAZN è partito da quanto accaduto nella ripresa di Lazio-Milan con Theo e Leao: "Non c'è nessun problema. Non dobbiamo creare nessun problema. Ho parlato in settimana della mia scelta ai giocatori e loro hanno capito. Ero concentrato sui giocatori, non ho visto che loro fossero lì, ma credo Theo abbia spiegato perché sono rimasti lì. Non c'è nessun problema qui, la risposta e la reazione dei giocatori è stata bella. Non scappo con le scuse: se c'è un problema lo dico, in questo momento non c'è e non dico bugie".