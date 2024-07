Prima conferenza stampa per Paulo Fonseca da nuovo allenatore del Milan. Il portoghese ha risposto questa mattina alle domande dei giornalisti a Milanello, al fianco di Zlatan Ibrahimovic, per parlare del suo progetto tecnico. Queste alcune delle sue parole: "Sono molto motivato, emozionato, fiducioso di fare qui un gran lavoro. So che arrivo in un club che vuole vincere, sono stato nel bel Museo e ho visto la storia del Milan e devo dire che ho una grande ambizione di fare parte di questa storia. Zlatan mi ha mostrato anche lo spazio per i nuovi trofei. Voglio fare parte di questa storia. Scudetto? Ogni allenatore viene al Milan per vincere, io non sono diverso dagli altri. Non si può scappare da questa verità. Per vincere dobbiamo essere una squadra dominante".