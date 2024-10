Rafa Leao non sarà in campo dal primo minuto in Milan-Udinese di questo pomeriggio. Il motivo non è di certo di natura fisica: il portoghese è a completa disposizione, come testimonia anche il minutaggio accumulato con il Portogallo. Sembra ci sia dell'altro, a conferma di una scintilla mai scoccata con il suo allenatore Paulo Fonseca. Prova a spiegarlo nel dettaglio la Gazzetta dello Sport:

Milan, perché Leao in panchina contro l'Udinese?

"Le frasi in Portogallo, in questo contesto, probabilmente hanno meno importanza di quanto sembri. “In nazionale mi sento al massimo livello – ha detto Rafa nei giorni scorsi -. Quando sono qui, sento il sostegno di tutti. Anche l'allenatore ha molta fiducia in me e questo è fondamentale per il mio gioco”. Il Milan non è stato infastidito da queste frasi e Fonseca non le ha lette come un attacco diretto. E allora, il loro rapporto resta un po’ sul filo. Certo non compromesso, ma nemmeno ideale. Leao ha reagito poco convinto al cambio nel derby, mentre Fonseca lo ha sostituito con Venezia, Inter e Fiorentina, e contro i viola il risultato era in bilico. Non hanno litigato ma no, non c'è grande feeling".