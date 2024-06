La Dire ha riportato le parole di Paolo Scaroni, che sarebbero state pronunciate nei giardini del Quirinale per il tradizionale ricevimento offerto dal presidente della Repubblica per il 2 giugno, su Leao. Il presidente del Milan - si legge sul sito dell'agenzia stampa - "parla con un uomo, tifoso del Milan. Voce alta, il cronista dell’agenzia Dire non può non ascoltare… “Adesso la priorità è il centravanti”, sostiene Scaroni. L’altro domanda: “E Leao, lo vendiamo?”. Scaroni è tranchant: “Se ci danno 150 milioni l’ho già impacchettato… Io sono molto venale”.