Pioli: “Eliminazione che dispiace, ora testa al campionato. Sapevamo che…”

Al termine di Milan-Manchester United, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Al termine di Milan-Manchester United , Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero: "È una eliminazione che dispiace, nelle due partite abbiamo giocato da grande squadra, dovevamo segnare un gol nel primo tempo. Peccato perché abbiamo fatto tanto per arrivare fin qua, credo che la squadra meritasse però devi metterci qualcosa in più e non ci siamo riusciti".

"Mi viene difficile rimproverare i miei giocatori dopo prestazioni così, ci hanno messo anima, determinazione. Adesso dobbiamo riprenderci subito e dobbiamo buttarci sul campionato. Questa è una partita che ci farà crescere, dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo e dobbiamo buttarci nel campionato. Zona Champions? Sapevamo che il nostro campionato sarebbe stato difficile, il fatto di essere lì a giocarci un posto in Champions significa che siamo cresciuti tanto. Adesso avremo la possibilità di sfruttare le settimane piene, non sarà un obiettivo facile da raggiungere ma abbiamo le qualità per poterlo fare. Stasera non meritavamo di uscire".