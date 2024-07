Il giocatore ha scelto di tornare in Italia anche per il brutto rapporto con i sostenitori spagnoli. Il Milan ha pagato la clausola rescissoria sul suo contratto

Alvaro Morata alla fine è approdato al Milan. Il giocatore, cercato dall'Inter un anno fa, era rimasto all'Atletico Madrid ma quest'anno, da fresco campione d'Europa, ha lasciato il club spagnolo. Aveva dichiarato di voler restare tra le fila della squadra di Simeone ma ha anche spiegato che per lui non è semplice giocare in Spagna. Troppe critiche da parte dei tifosi che lo hanno messo nel mirino.