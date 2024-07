Ma il Napoli di Conte può aspirare allo scudetto? "Iniziamo a fare gruppo, a faticare anche mentalmente - la risposta di Spinazzola -. Di sicuro daremo fastidio a tante squadre. Conte nello spogliatoio è stato chiaro dal primo giorno, dobbiamo chiudere nell'armadio chiuso l'annata precedente per non ripetere gli stessi errori, ma ha anche detto che questo è un altro anno. Dobbiamo spingere e mentalmente resettare tutto e andare forte". "In campo con lui c'è più tattica, riconosco un gioco più simile a Gasperini per concetti - ha concluso -. A Roma con Mourinho usavamo molto il 3-5-2 e non il 3-4-3 classico".