"Il voto dell'anno scorso è 4 a Giuntoli perché ha preso emeriti sconosciuti. Ha soffiato Djalo all'Inter? Bella operazione, non ha mai giocato. Ha portato Alcaraz, 50 mln? Complimenti per la cifra del riscatto, non ha mai giocato. Aveva preso Weah, mezza delusione. L'anno scorso 4, quest'anno con 100 mln in mano ha portato novità, giocatori importanti a centrocampo, ha fatto bene a non correre dietro a Rabiot, l'offerta era congrua, prendere o lasciare e ha lasciato"

"Intanto ha liquidato l'allenatore di prima, un'operazione chiesta dalla proprietà. Motta è giovane, bravo ma per diventare bravissimo bisogna vincere o fare bene in una grande. Non credo che sprecherà questa opportunità ma non bisogna mettergli un obiettivo. L'obiettivo sia in 2-3 anni, in questo primo anno deve far giocare bene la Juve, farla arrivare tra le prime 4 e vincere qualcosa. Per lo scudetto la vedo lontana anche se sarà l'antagonista dell'Inter anche se l'Inter ha molto di più"