Pioli: “Milan preoccupato, così si prepara meglio un esame. Siamo a metà della salita”

Stefano Pioli, in conferenza stampa prima di Milan-Genoa, ha parlato così del campionato dei rossoneri, secondi in classifica

Nell'ultima settimana Zlatan Ibrahimovic, domani squalificato, è stato al centro dei riflettori ma Pioli assicura che è sempre stato "partecipe e molto attento". Tra polemiche e mercato, con l'ipotesi di addio di Donnarumma, sono tante le distrazioni in un momento cruciale per il ritorno in Champions ma secondo Pioli per il Milan "le distrazioni non ci sono". "Vedo solo una squadra concentrata e vogliosa. Ci ricordiamo le tappe percorse, siamo a metà della salita. Finche non vedi la rampa finale devi stare giù sul manubrio e pedalare", dice Pioli che poi prosegue "Serve qualità, scelte precise. Nell'ultimo quarto di campo in casa siamo stati meno qualitativi ma lì spesso si decidono le partite. Abbiamo parlato solo della prossima partita. Dobbiamo superare un avversario che si mette bene in campo - avverte Pioli parlando del Genoa - e ha ottenuto ottimi risultati con il nuovo allenatore".