"È un giocatore che ha finito il suo ciclo al Milan, ma serve venderli un attimo prima che si arrivi a questo punto e il Milan non lo ha fatto. Si pensava al PSG ma lo ha rifiutato, io credo che abbia pensato di venderlo anche. Caratterialmente è difficile da contenere, e quando uno è così, e questo vale per Leao, uno si radicalizza di più in certi atteggiamenti. Il Milan avrebbe dovuto cedere prima lui e Leao, l'ho sempre detto. Mentre Leao è arrivato al suo rendimento standard, Theo Hernandez ha cominciato addirittura un processo regressivo".