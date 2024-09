"A salvare Paulo Fonseca è il derby. Il tecnico portoghese è riuscito dove il suo predecessore aveva fallito per sei volte di fila, dalla supercoppa araba del gennaio 2023. E mentre proprio in Arabia Stefano Pioli cerca una nuova via, in uno stadio di San Siro per tre quarti nerazzurro il nuovo tecnico milanista ha ritrovato la sua". Recita così l'incipit dell'articolo di Repubblica in merito al successo del Milan nel derby. Una vittoria che permette a Fonseca di rinsaldare la sua panchina, diventata traballante dopo la sconfitta contro il Liverpool.