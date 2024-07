"Ci sentiamo spesso io e Lukaku. Ci siamo sentiti anche durante gli Europei, è stato un mio compagno, è un mio amico, abbiamo un grande rapporto. Ma non abbiamo parlato di Napoli. Aspettiamo...".

Lo ha detto il nuovo difensore del Napoli Leonardo Spinazzola nella conferenza stampa di oggi dal ritiro di Dimaro. Spinazzola e Lukaku hanno vissuto insieme l'avventura della Roma della scorsa stagione che li ha visti chiudere sesti in campionato e in semifinale di Europa League. Le parole di Spinazzola arrivano nelle ore in cui il Napoli si sta muovendo anche sul fronte dell'attacco nel mercato.