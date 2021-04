Sky – Caso Suarez, la ricostruzione di Agnelli davanti ai pm. Le indagini…

Anche dal noto canale satellitare hanno parlato di quanto accaduto per l'esame di italiano del giocatore che poteva approdare a Torino

Il presidente era stato ascoltato a Perugia a gennaio, nell'ambito dell'inchiesta sull'esame del calciatore per il passaporto italiano. "Paratici ha ampia delega nei limiti del budget assegnato, a lui compete la scelta in relazione all'ingaggio del giocatore. Naturalmente mi informa in maniera occasionale, casuale", queste le parole di Agnelli riportate dal Corsera.

L'ex manager bianconero Maurizio Lombardo sostiene nella sua testimonianza di aver saputo da Paratici che il presidente della Juve era stato informato via mail della trattativa. Su questo Agnelli ha spiegato che a fine agosto Suarez si era proposto con un sms. Glielo disse Nedved con un sms. E sulla proposta contrattuale della Juve al giocatore Agnelli dice di non ricordare di aver ricevuto la mail salvo poi controllare e essersi accorto di averla ricevuta. Nella mail Lombardo informava Agnelli di aver formulato la richiesta di tesseramento per capire se si potesse inserire nella lista CL anche oltre la scadenza di ottobre. Ma il 14 settembre era già chiaro che il giocatore non potesse essere tesserato in tempo. Sull'esame di Suarez invece Agnelli dichiara di aver saputo dell'esame dai giornali.