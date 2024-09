Nella partita di oggi contro l'Inter, l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, dovrebbe puntare in difesa sul gigante Touré, francese di 206 cm che in settimana ha superato il provino in Coppa Italia. Scrive il Corriere dello Sport:

"La novità in difesa dovrebbe essere rappresentata da Touré, 206 centimetri d’altezza con un passato da punta centrale. Il francese, che ha anche un piede educato, quello sinistro, potrebbe essere un’arma in più per cercare il gol sulle palle inattive. Mercoledì in Coppa ha superato il provino, per cui dovrebbe essere dunque lui il favorito ad agire sul centrosinistra considerato che Kristensen non si è allenato".