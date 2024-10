Calamai: “Roma, Juric si gioca tutto o quasi contro l’Inter. Fonseca…”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato del difficile momento di Milan e Roma, prossima avversaria dell'Inter in campionato:

"Storie di allenatori. Storie di tecnici in bilico e di tecnici che devono ancora “conquistare” la fiducia delle loro nuove famiglie. La sosta del campionato è preziosa per fare il punto su alcune panchine nobili del nostro calcio. Partiamo da due club di alto livello che sembrano in confusione. Il Milan, a esempio. Ibra si vanta di essere il Boss. Ma il suo gonfiare il petto contro nemici veri o presunti non basta a dare linearità al percorso del Milan. Tutti sanno che prima del derby Fonseca aveva le valigie pronte. Tutti sanno che la dirigenza rossonera aveva sondato il terreno con Sarri. E il tecnico toscano aveva già preallertato i suoi abituali collaboratori sulla possibilità di iniziare una nuova sfida professionale. La vittoria contro l’Inter ha salvato il posto a Fonseca. Tornato in bilico dopo le sconfitte in Champions e a Firenze".